من وراء إطلالات نجمات مهرجان القاهرة السينمائى؟.. (صور)

زهير مراد



رامي القاضي



سامو هجرس



جورج حبيقة



نهال خليفة



إيلى صعب



فريدة تمرازا



تنافست النجمات على الظهور بأجمل الإطلالات، خلال مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ42، فالسير على السجادة الحمراء قيمة مضافة لكل منهن، ومع التقاط الصور التذكارية لهن، تبرز جماليات كل إطلالة على حدة، ولا شك أن وراء كل إطلالة لمسة فنية مميزة بأيدي عدد من مصممي الأزياء فى مصر والوطن العربي.ونستعرض في السطور التالية، من هم وراء إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي؟وقع اختيار ريا أبي راشد، على مصمم الأزياء الشهير Zuhair Murad، للتألق بفستان مميز فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تميز الفستان بكونه مطرزًا بأكمله بالورود الملونة، ذو فتحة من منطقة الصدر ٧، ونسقت رايا معه عقدًا فضيًا متدليًا، وجعلت شعرها وايفى منسدلا على أكتافها لتبدو فى أجمل طلة.جاءت لمسة المصمم اللبناني، رامي القاضي، مميزة بين الكثير من الإطلالات التى شهدتها السجادة الحمراء، حيث اختارت الفنانة درة زروق فستانًا من تصميمه، تميز بتفصيلته الأمامية من قماش الستان، وقصته الضخمة في القسم السفلي، على شكل طبقات كبيرة من الكشاكش، أبرز جمالها.بدقة فنية وتصميم مصري، تألقت هنا الزاهد بفستان أنيق من تصميم Samo Hagras، حيث لمعت بألوان متنوعة، من تصميم سامو هاجرس، بأكمام طويلة، ذو فتحة عند منطقة الصدر، وتميزت قصة الفستان بفتحة جانبية عند الركبة، ونسقت هنا مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا بلمسة من الفنان johnyedlbi.اتجهت الفنانة يسرا فى اختيار إطلالتها الجذابة، إلى المصمم اللبناني الشهير، Georges Hobeika، تميز الفستان بلونه الأحمر، وقصة الأكتاف المميزة، بقماش أحمر تاعم منسدل بطول الفستان، ومع هذا الفستان الأنيق اختارت يسرا إلى تسريحة الشينيون المرتفعة، لتناسب إطلالتها.كشفت لنا إطلالة هبة مجدي الساحرة، على السجادة الحمراء، أن ورائها كانت المصممة المصرية الشابة نهال خليفة، وجاء ستايل الفستان طويل أسود لامع، مزين بقشر السمك، بفتحة مربعة عند منطقة الصدر، وبأكمام طويلة، ونسقت معه هبة مجدي، حقيبة كلاتش باللون الأسود، وصففت شعرها بشكل مموج ليناسب إطلالتها.عادة ما يحضر المصمم الشهير إيلى صعب بقوة، من خلال تصاميمه المميزة لفساتين النجمات، وفى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ارتدت من تصميمه، الفنانة نسرين طافش من أحدث مجموعات Elie Saab، تميز الفستان بخطوط طولية مزينة بحبيبات دائرية باللون الذهبي والفضي، ذو فتحة ٧ فى منطقة الصدر، وجعلت شعرها الأشقر وايفي منسدلا على أكتافها.بتصميم من أيدي مصرية، خطفت الفنانة "كارول سماحة" الأنظار إليها على السجادة الحمراء، بارتداءها فستانًا طويلًا أسود اللون، مزينًا بالفصوص اللامعة، بدون أكمام، مكشوفًا من الجانبين، ومنطقة البطن، من تصميم المصرية فريدة تمرازا، ونسقت معه كلاتش لامع اللون ليناسب إطلالتها.وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، أول أمس، وقد اختارت إدارة المهرجان أن يكون في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، كما حرص القائمون على المهرجان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من الفيروس.