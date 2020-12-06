الأردن: 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 50 وفاة و3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة إلى 237،513 حالة، والوفيات إلى 3010.وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 87 حالة المستشفيات بعد شفائها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.