افتتاح معرض «بهاجيجو وشركاه» بقاعة أوبونتو.. اليوم

تشهد قاعة أبونتو للفن التشكيلي بالزمالك٬ ظهر اليوم الأحد، افتتاح معرض "بهاجيجو وشركاه"٬ وهو المعرض الثاني للكاريكاتير بقاعة أوبونتو والذي يضم أكثر من تسعين فنان، كما يلقي الضوء هذا العام على تجربة الفنان بهجت عثمان والفنانة بدر حمادة.يذكر أن بدر حمادة عملت في مهنة التدريس قبل أن تحترف مهنة صنع العرائس٬ حيث كانت هوايتها المحببة التي كانت تقوم بتصميمها وتنفيذها وبعد ذلك تهديها إلى أصدقائها.تلك العرائس التي جعلت راجي عنايت، وكان مديرا لمسرح العرائس، يحثها على التقدم لمسابقة لاختيار فنانين جدد للمسرح مما أدى إلى انطلاقتها الفنية واحترافها هذه الصناعة.وفي عام 1974 حصلت علي بعثة لدراسة فنون العرائس في رومانيا، صممت عدة برامج للأطفال مثل: قيراط حورية٬ السما الثامنة٬ حلم حطاب والمصحصح وعلاء والمصباح ومقالب صحصح ودندش وسفروت في أعماق البحار.أما "بهجت عثمان" أو بهاجيجو كما كان يحب أن يطلق عليه من مواليد بولاق في المرحلة الابتدائية اكتشف مفتش الرسم مقدرته علي الرسم وأعجب بها وشجعه عليها، حيث التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة - قسم النحت، ثم اتجه بعد ذلك للرسم في الصحافة، من خلال جريدة المساء ومجلات روزاليوسف وصباح الخير.