باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 بالدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه مونبلييه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد دولا موسون، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.سجل لباريس كل من كولين داجبا ومويس كين وكيليان مبابي في الدقائق 33 و77 و91، بينما أحرز ستيفي مافيديدي هدف مونبلييه الوحيد، في الدقيقة 42.ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 28 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 23 نقطة في المركز السادس.