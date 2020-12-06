الولايات المتحدة تسجل 2439 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 2439 حالة وفاة و214099 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت المراكز، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 277825 حالة، وإجمالي عدد الإصابات إلى 14 مليونا 255535.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.