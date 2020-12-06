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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح «إسكندرية زمان» للفنان ياسر جعيصة بجاليرى النيل.. اليوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
ياسر جعيصة
ياسر جعيصة
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري النيل بالزمالك٬ في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، افتتاح معرض الفنان التشكيلى ياسر جعيصه تحت عنوان "إسكندرية زمان"، ويستمر حتى 19 ديسمبر الجاري.

وعن المعرض يقول "جعيصه": يتحول الماضي إلى صور قديمة بالأبيض والأسود وتظل تلك الصور عالقة بالأذهان، كل منا مرتبط بماضيه، بصور، بحكايات، صور باهتة، صور أبيض وأسود، فكيف لهذه الصور أن تشعل الذكريات، ذكريات وراء تلك الصور حتى وإن لم تعشها، فقط مجرد رؤيتها تتخيل حكايات تجوب تلك الأماكن، تحولت الأبنية إلى حكايات، شوارع وأبنية، سيارت قديمة تجوب الشوارع تحمل ذكريات أناس أمضوا بها أسعد ذكرياتهم.

قررت أن أحول تلك الصور وتلك الحكايات إلي واقع حديث ملموس وذلك برسم حياة تدب فيها لكن بصورة حديثة، حياة ملونة حديثة، بحثت وشاهدت مئات الصور عن مصر، عن القاهرة والإسكندرية وكان قراري أن أرسم شوارع الإسكندرية، أعيد شوارعها للحياة، وأقص عليكم حكايتي، والمعرض يضم 65 لوحة بالألوان الزيتية متعددة المقاسات، حيث أضفت الألوان الزيتية بهجة ورقي إلي اللوحات، وأكسبت الشوارع طابع الحداثة، وساهمت في إظهار بهجة ورقي حياة لاتزال موجوده بداخلنا.

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