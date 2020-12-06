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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: لجين الهذلول قدمت معلومات سرية لدول غير صديقة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
وكالات
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بـ"تقديم معلومات سرية لدول غير صديقة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" في تصريح له على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين قال: "هناك اتهامات بحق الهذلول بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة"، وأضاف: "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر ما هي الوقائع".

وتابع: "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا".

وأكد أن "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".

واعتقلت الهذلول البالغة من العمر 31 عاما في مايو 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات.

وأفادت عائلة الهذلول بأن السلطات السعودية أحالت قضية ابنتها أواخر الشهر الماضي الى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

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