استقرار أسعار الجبن اليوم الأحد 6-12-2020

يُعد الجبن من أفضل المواد الغذائية التي لها فوائد عديدة، فهو يعمل على امتصاص الحموضة الموجودة بالمعدة، بالإضافة إلى راحة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية والنفسية، ومصدر أساسي للكالسيوم الذي يعمل على حرق الدهون.ويقدم «الدستور» قائمة بأسعار الجبن، اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، في الأسواق المصرية، والتي شهدت استقرارًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 38 إلى 53 جنيهًا.وسجل سعر كيلو الجبن الرومي القديم ما بين 80 إلى 100 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 123 جنيهًا.