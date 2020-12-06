تكريم الموسيقار حلمى بكر بصالون تحيا مصر.. غدًا

يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السابعة من مساء غدًا الإثنين، أمسية جديدة من أمسيات صالون تحيا مصر للموسيقي العربية، والذي يقام بالتعاون مع فرقة تحيا مصر لمؤسسها سعيد عندليب.ويكرم الصالون هذا الشهر الموسيقار الكبير حلمي بكر بتقديم أشهر الأعمال الفنية التي قدمها على مدار حياته الفنية، ومازال عطائه مستمرًا.ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أغنيات وألحان الموسيقار الكبير منها: "عرباوي٬ يا حسن يا مغنواتي٬ صبر أيوب٬ إية العظمة دي كلها٬ ولا تصدق٬ محبحبش حد إلا انت٬ بياع كلام٬ على عيني٬ ع اللي جرى٬ يا حبايب مصر"، وغيرها.يصاحب الفرقة علي العود سعيد عندليب، أورج أحمد مظهر، أكورديون فاروق سلامة.ويعقد الصالون مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.