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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: لدينا أوراق رابحة سنعرضها للعالم بشأن لقاح كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:15 ص
سعيد نمكي
سعيد نمكي
وكالات
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أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن طهران لديها أوراق رابحة ستعرضها للعالم بشأن لقاح كورونا، وستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة الإيرانية ومنظمة التعبئة، أشار نمكي إلى التعاون والمشاركة الجيدة للقوات المسلحة مع وزارة الصحة في مسار مكافحة كورونا، وقال: "موضوع إدارة كورونا ليس مرتبطا فقط بوزارة الصحة، بل مرتبط بإدارة نظام ايران لكي نتمكن من القيام بإجراءات ولكي نحافظ على سمعتنا لدى الشعب".

ولفت إلى أن إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد، رغم أن إيران تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها.

وأشار نمكي إلى أن وزارته تحملت مصاعب كبيرة في سبيل توفير الأدوات الوقائية من كورونا.

وقال: "من الآن أرى الأيام المقبلة أكثر إشراقا وازدهارا، ولا شك لدي أننا سنقدم أوراقا رابحة للعالم، وسنحقق إنجازات عظيمة في مجال لقاح كورونا".

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