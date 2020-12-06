الليلة.. افتتاح معرض خيال مُؤكد للفنانة نعمت الديوانى

تفتتح الفنانة نعمت الديواني في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد٬ معرضها "خيال مُؤكد" بقاعة الزمالك للفن والذي يستمر حتى 28 ديسمبر الجاري.وعن المعرض تقول "الديواني": سرحت بخيالي إلى عالم الأساطير وحكايات الطفولة، وأدركت أنني أؤمن بها إيمانًا يقينيًا٬ إنها خيالي المُؤكد الذي أتوق لرؤيته يعيش على أرض الواقع٬ فأنا أؤمن بعالم ودود يغلب فيه الخير وتنتصر فيه المحبة٬ عالم بسيط ونقي، بدون تصنيفات، وبدون انحياز لأجناس محددة أو لمخلوقات بعينها.عالم يفيض بالسحر والجمال في خيالي المُؤكد بحث حثيث دائم عن معنى وجوهر٬ لعله بارقة أمل تذكرنا بما كنا عليه يوم من الأيام، أو ربما استحضار لما يمكن ان نصبح عليه يومًا ما."خيال مؤكد" هو معرضها الفردي الرابع بخلاف عشرات المشاركات في مصر وخارجها، ولها مقتنيات بالمتحف المصري للفن الحديث.