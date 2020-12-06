الليلة.. «بين حياتين» على طاولة مركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ ندوة لمناقشة رواية "بين حياتين"٬ والصادرة عن دار المفكر العربي٬ للكاتبة السورية الدكتورة عبير خالد يحيي٬ ويناقشها الدكتور كريم عرفان٬ وتدير اللقاء عبير العطار.وعن الرواية يقول الكاتب اليمني الغربي عمران: الكاتبة أبدعت بالإتيان بشخصيتي القرين، سوسو لنور، وعصام قرين غالية، أو ما وصفته بالصديق الخفي، حتى أنها فردت الثلث الأول من الرواية كمساحة لعوالم تلك الشخصيات وعلاقتها الغريبة والمؤثرة على نور وأمها غالية، ليتشابه زمني الأم وابنتها في طفولة تكاد تتماهى ببعضها البعض، وذلك التداخل الشفيف بينهما وبين قرينيهما إلى حد أن المتلقي يتمنى استمرار عوالم سوسو وعصام إلى نهاية الرواية، لما بها من غرائبية وتشويق جميل.وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.