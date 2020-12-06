تشيلسى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على ليدز يونايتد 3-1

تصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مؤقتا بعد فوزه الثمين، على ضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ستامفورد بريدج في اطار الجولة ال-11 من المسابقة.سجل ثلاثية تشيلسي كل من أوليفييه جيرو في الدقيقة 27 وكيرت زوما في الدقيقة 61 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 93، بينما أحرز باتريك بامفورد هدف ليدز الوحيد في الدقيقة الرابعة.ورفع الفوز رصيد تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة عن كل من توتنهام وليفربول في انتظار نتيجة مباراتي توتنهام أمام آرسنال، وليفربول مع وولفرهامبتون غدا الاحد، بينما تجمد رصيد ليدز عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.