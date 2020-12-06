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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترد على الاتحاد الأوروبى حول التضليل بشأن كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:12 ص
دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الاتحاد الأوروبي، الذي اتهم روسيا بالتضليل بشأن عدوى فيروس كورونا، يخلق خلفية للرقابة على الصحفيين، وفي مثل هذه الظروف يكاد يكون الحوار المثمر ممكنًا.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى ميدفيديف قوله إن روسيا أثبتت استعدادها لمحاربة فيروس كورونا منوها إلى أن اللقاحات التي ابتكرها علماء المناعة الروس ضد "كوفيد-19" جاهزة للاستخدام.

وأعرب ميدفيديف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي شن هجومًا جديدًا على روسيا بدلًا من تكاتفه في مكافحة فيروس كورونا، وقال "خلق خلفية معلوماتية لفرض الرقابة والقيود غير القانونية على الصحفيين غير المرغوب فيهم".

وأضاف: "إن سلوك الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول مرارًا وتكرارًا تصوير المشاكل الداخلية على أنها "مؤامرات الأعداء الخارجيين"، يقوض صورة الاتحاد الأوروبي".

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