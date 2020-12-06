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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت.. مصابو كورونا يصوتون فى انتخابات البرلمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
انتخابات مجلس الأمة
انتخابات مجلس الأمة
وكالات
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أدلى عدد من الناخبين الكويتيين المصابين بكورونا بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2020، وسط إجراءات تتوافق مع البروتوكولات الطبية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تعاونت وزارتا الداخلية والصحة بالكويت على تسهيل تصويت الناخبين المصابين بالفيروس، ومخالطيهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم على أكمل وجه وبشكل آمن، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند إنه تم تخصيص عدد من المدارس في جميع المحافظات لاستقبال الناخبين المصابين بفيروس كورونا ممن يطبق عليهم العزل الصحي، أما من يطبق عليهم الحجر المنزلي فيصوتون في اللجان التابعين لها.

وشدد السند على ضرورة ارتداء المصابين للكمامة منذ مغادرة المكان الذي يطبق فيه العزل الصحي وعدم نزعها عن الوجه إلا إذا طلب منهم ذلك من المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية ومن ثم معاودة ارتدائها.

وانطلقت في الكويت السبت انتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وسط تداعيات أزمتي جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

ويتنافس 326 مرشحا بينهم 29 امرأة على مقاعد البرلمان الـ50.

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