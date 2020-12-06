أسعار الذهب اليوم الأحد 6-12-2020

يرصد موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.وعلى المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 802 جنيه للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أسعار الذهب بالجنيه المصرى اليوم الأحد 6-12-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 687 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 802 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 917 جنيهًا.يشار إلى أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت لتنهي عامًا ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر أن أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الجاري شهدت حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا، وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.