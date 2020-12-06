الليلة.. افتتاح معرضى «بلد المحبوب» و«حكاوى القهاوى» للفنانة سماء يحيى

يحتضن أتيليه القاهرة، في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرضين في وقت واحد للفنانة سماء يحيى٬ الأول بعنوان "بلد المحبوب" والثاني "حكاوي القهاوي".وعن تجربتها الفنية كتب الشاعر جمال القصاص: لا تكف سماء يحيى في معارضها وأعمالها عن التجريب وإطلاق طاقة المغامرة، ويبدو الفن في نظرها حزمة من الأفكار والرؤى والابتكارات، تشكل حالة من الحوار الدائم بين ثقافات وتراثات متنوعة، ما يجعلنا أمام فنانة مشغولة بـ"النظرة العملية للفن"، فالشكل لديها لا يستوي في اللوحة من تلقاء نفسه، وإنما بقدرته على خلق نافذة للحوار مع كل هذه الأفكار على مستويي الرؤية والمضمون معًا.كما أنها تمارس التصوير والنحت واللعب على مفردات مهمشة ومهملة هي في جوهرها مجرد فتات وبقايا لحيوات كامنة في الماضي، ابنة البيئة المصرية بوجدانها وطبقاتها الشعبية الخصبة، والتي لا يزال عبقها يومض في الذاكرة، كأنه وعاء لحنين قادر على أن يجدد نفسه في اللوحة ويمنحها فرصة لابتكار صيغ وأساليب وحلول فنية تدفع إلى التطوير وإعادة النظر في ما كان، وما يمكن أن يكون".