الحصاد الشعرى المصرى خلال 2020 ببيت الست وسيلة.. الليلة

يقيم بيت الشعر العربي٬ بمقره الكائن ببيت الست وسيل، خلف الجامع الأزهر، في السادسة من مساء اليوم الأحد، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والذي يرصد الحصاد الشعري المصري خلال عام 2020.يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: أحمد عبد المعطي حجازي، أشرف عامر، السيد حسن، مجدي السعيد، حسن شهاب الدين، مدحت صفوت، محمد عرب صالح، نور الدين نادر، أحمد بدوي العميد، ويسبق الصالون في الرابعة مساء ورشة لشعراء شباب الجامعات.ويعقد الصالون مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.