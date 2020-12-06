رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض إذا نسيت للفنانة آية الفلاح

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
إذا نسيت
إذا نسيت
نضال ممدوح
طباعة
تستقبل قاعة الزمالك للفن في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض الفنانة آية الفلاح٬ "إذا نسيت" والذي يستمر حتي 28 ديسمبر الجاري.

وعن المعرض تقول "الفلاح": في الفترة الأخيرة كنت أستمع بكثافة إلى أغنيتي الفرنسيتين "إذا نسيت" " و"في شارعي" اللتين عكستا ما أمر به في هذه الفترة من حياتي.. في محاولة لاستعادة ذاتي من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة صدمة الواقع والانتقال من طور الطفولة والبراءة إلى النضوج الصادم الذي تطرحه كلمات أغنية "في شارعي ".

لقد تحولت لشخص أخر عليه أن يعيش حياة لم يتخيل أبدًا أنه سيكون جزءًا منها يومًا. إنها رحلة مليئة بالمشاعر، أتأرجح فيها بين ما بعد الصمت ورجفة القلب الغارق في برودة قارصة، ومحاولة تجاوز تلك المخاوف، وما بين هذا وذاك ولدت هذه الأعمال لتذكرني بمن أكون... إذا نسيت."

موضوعات متعلقة

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصحة: 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة

تعليق القداسات والأنشطة بكنائس القاهرة والإسكندرية

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تشيلسى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على ليدز يونايتد 3-1

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-12-2020

ملكة بريطانيا «غاضبة» بسبب موظفى وعمال الديوان الملكى

أشرف حكيمى يقود إنتر ميلان للفوز على بولونيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض خيال مُؤكد للفنانة نعمت الديوانى

الليلة.. «بين حياتين» على طاولة مركز الحرية للإبداع

الليلة.. افتتاح معرضى «بلد المحبوب» و«حكاوى القهاوى» للفنانة سماء يحيى

الحصاد الشعرى المصرى خلال 2020 ببيت الست وسيلة.. الليلة