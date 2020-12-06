الليلة.. افتتاح معرض إذا نسيت للفنانة آية الفلاح

تستقبل قاعة الزمالك للفن في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض الفنانة آية الفلاح٬ "إذا نسيت" والذي يستمر حتي 28 ديسمبر الجاري.وعن المعرض تقول "الفلاح": في الفترة الأخيرة كنت أستمع بكثافة إلى أغنيتي الفرنسيتين "إذا نسيت" " و"في شارعي" اللتين عكستا ما أمر به في هذه الفترة من حياتي.. في محاولة لاستعادة ذاتي من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة صدمة الواقع والانتقال من طور الطفولة والبراءة إلى النضوج الصادم الذي تطرحه كلمات أغنية "في شارعي ".لقد تحولت لشخص أخر عليه أن يعيش حياة لم يتخيل أبدًا أنه سيكون جزءًا منها يومًا. إنها رحلة مليئة بالمشاعر، أتأرجح فيها بين ما بعد الصمت ورجفة القلب الغارق في برودة قارصة، ومحاولة تجاوز تلك المخاوف، وما بين هذا وذاك ولدت هذه الأعمال لتذكرني بمن أكون... إذا نسيت."