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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى الفاجومى..الليلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
أحمد فؤاد نجم
أحمد فؤاد نجم
نضال ممدوح
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تستضيف رابطة أبناء الدقهلية بالقاهرة٬ بمقرها الكائن أمام البنك المركزي بوسط البلد٬ أمسية ثقافية تنظمها جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب٬ بالإشتراك مع دار نشر جزيرة الورد٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ للاحتفال بذكرى الشاعر أحمد فؤاد نجم.

وكان "نجم" قد توفي عن عمر ناهز 84 عامًا من صباح يوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر عام 2013 وتم تشييع الجثمان من مسجد الحسين.

في عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة سفيرا للفقراء. وفي عام 2013 فاز بجائزة الأمير كلاوس (Prince Claus Awards) الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم ولكن وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام.

كما حصل على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي. وفي 19 ديسمبر 2013 وبعد وفاته منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي.

وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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