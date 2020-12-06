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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 43209 إصابات و664 وفاة بفيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 43209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و664 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد المعلنة سجلت انخفاضا عن يوم أمس، إذ أعلن عن تسجيل 46884 إصابة، و694 وفاة.

وتأتي البرازيل بالمرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث سجلت 6 ملايين و577177 إصابة، وفي المرتبة الثانية من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت 176628 وفاة، طبقا لبيانات الصحة البرازيلية.

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