«ابكتنى دهرًا».. ختام ثلاثية الأنفوشى لمحمد عزام عن ديوان العرب

صدر حديثًا عن دار "ديوان العرب" للنشر والتوزيع رواية "أبكتني دهرًا" للروائي محمد عزام، وهي الرواية التي فازت في مسابقة الدار، وتصدر ضمن ثلاثية الأنفوشي.وجاء في تصدير عزام للرواية:" توقف أمام سينما الأنفوشي، لم يستجب للنداء في صالة العرض، محال تواجدها، هي تأتيه في وحدته، في ظلمة الليل وسكون الانفاس، ذكرى الحب والمتعة واللقاء، لن يجدها إلا في طريق واحد، زقاق بندقة، ودرجات السلم ولهيب المتعة المستورة في ظلمة الليل، لم يستطع الرجوع عن تلك المحاولة أو أن يبطئ من خطواته إليها".ويضيف: "لم يفلح من الهروب من عين سيدة الزقاق، "أم حربي" صاحبة المزاج الرائدة في شمعة الحشيش الفاخر، حاول عدم الاستجابة لندائها إليه، اعترضته في منتصف الطريق، لم يتبرم بإخبارها بأحوال أمه "شريفة" خارت قواه أمام كلماتها".يذكر أن ثلاثية الأنفوشي صدر منها الجزء الأول تحت عنوان "الأنفوشي"، والجزء الثاني تحت عنوان "أزميرالدا"، وتعتبر "أبكتني دهرًا" الجزء الثالث والختام من الثلاثية للروائي السكندري محمد عزام.