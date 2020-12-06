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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 6 -12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وبلغ متوسط سعر الصرف في الأسواق المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-12-2020

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا فى البنك الأهلي المصري، حيث ثبت على 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

وبلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وسجل فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

كما حقق سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

وبلغ فى البنك المصري الخليجي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

بينما جاء فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

استقر سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان

وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده

استقر سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

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