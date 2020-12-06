بدء عملية إصلاح تسريب خط الغاز الرئيسى بمدينة إسنا جنوب الأقصر

تفقد عبدالرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاح تسريب خط الغاز بشارع كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، أمس السبت، وذلك بناءً على تعليمات المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا.وواصل مهندسو الغاز الطبيعي، أعمال إصلاح خط الغاز بعد حدوث تسريب في خط الغاز الطبيعي، مساء السبت، دون وقوع إصابات، ومازالت عملية الإصلاح مستمرة حتى الآن.وأوضح عبدالرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، أن أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز مستمرة بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، ومن المتوقع أن يتم السيطرة على موقع التسريب خلال ساعات.وكانت غرفة الكوارث بمجلس مدينة إسنلغ، بقيادة جمال عبدالمحسن تلقت بلاغًا بتسريب في خط الغاز الطبيعي بمنطقة كورنيش النيل بجوار مكتب بريد إسنا، وانتقل لمكان البلاغ نائب رئيس المركز وعدد من المسؤولين، وتبين أن التسريب أسفل خط الغاز المار بباطن الأرض وجاري أعمال الحفر لإصلاحه.وتم إخطار الجهات الأمنية، وانتقل لمكان الواقعة نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال الحماية المدنية ورجال المرور، والدفع بعدد 2 سيارة أطفاء حريق وسيارة إسعاف.