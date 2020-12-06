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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد تهنئ «الأهلى» بالتتويج بكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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هنأت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، فريق النادى الأهلى، بتتويجه بطلا لكأس مصر بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح، حيث نشرت صورة للشياطين الحمر وزينتها بالكأس وعلقت عليها: "مبرررروك للأهلى"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومعجبيها.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بتفوق النادى الأهلى، إذ تحرص على مساندة الفريق الأحمر فى كل مباراة، وسبق وارتدت تيشرت المنتخب، ونشرت صورتها به وعلقت عليها بجملة: "الأهلى وبس"، فى إشارة منها لاعتزازها بالفريق، ودائما ما تجد تفاعلا كبيرا على دعمها للنادى الأهلى.

وتعيش دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليا عددًا من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها، لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، والتى اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالى" والذى تزامن عرضه فى شهر رمضان المبارك.

وتصور دينا حاليا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، وتحديدا فى الموسم الشتوى، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

ومسلسل "جمال الحريم" يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.

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