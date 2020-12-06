«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

حاول الناديان الأهلى والإسماعيلي مد يد المساعدة لنادي الزمالك في مباريات عديدة، المناسبة الأولى عندما جمع الإسماعيلي تبرعات للأبيض لبناء مسجد، والمناسبة الثانية عندما تبرع النادي الأهلي لنادي الزمالك بهدية عبارة عن مبلغ مالي.وخسر الزمالك وديًا أمام نادي الإسماعيلي، فترة السبعينات، فنشرت جريدة الأهرام وقتها تقريرًا عن المباراة بعنوان "الزملكاوية دابوا من الكسوف".وقدم النادي الإسماعيلي أداءً مميزًا للغاية في المباراة، في وجود لاعبهم أمين دابو الذي أبهر كل الحاضرين بمهارته وإبداعه في أرضية الملعب، حسبما ذكرت "الأهرام.وحقق النادي الإسماعيلي انتصاره في هذه المباراة بثنائية نظيفة للسنغالي أمين دابو الذي راوغ كلًا من البرديسي وغانم سلطان ثنائي دفاع الزمالك.وكانت المباراة الودية قد أقيمت بين الفريقين من أجل جمع تبرعات لبناء مسجد نادي الزمالك.ورغم أن جمهور الناديين الأهلي والزمالك، تشهد بينهما مناوشات كبيرة من حين لآخر، وقد تزداد المنافسات في الفترات القادمة نظرًا للمباريات التي سيتواجه فيها قطبا الكرة المصرية، إلا أنه في الفترات السابقة كانت الأمور أقل هدوءًا.كانت المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب ألمانيا الغربية عام 1958 على أرضية ملعب النادي الأهلي، وانتصر المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف.وتقاضى النادي الأهلي عشرة بالمائة من دخل المباراة كإيجار لأرضية الملعب، وقدرت وقتها بمبلغ 730 جنيهًا، حسبما نُشر في الصحف وقتها.كما جاء فيما نشرته الصحافة، أن النادي الأهلي أهدى نادي الزمالك هذا المبلغ، وكان لهذه الهدية أثر كبير في خلق جو من الصفو بين جمهور الناديين والرياضة أيضًا.