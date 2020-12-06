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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متحف الفنون الجميلة ينظم ندوة علمية بالتعاون مع المتحف المصرى الكبير

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة
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نظم متحف الفنون الجميلة التابع لقطاع الفنون التشكيلية، ندوة علمية بعنوان (استثمار التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المخاطر التى تواجه التراث)، بالتعاون مع المتحف المصري الكبير، والمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بمقر المتحف وسط الإسكندرية.

تناولت الندوة دور التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المخاطر والأزمات التي تواجه التراث والمواقع الأثرية والمتاحف.

وأقيم على هامش الندوة عددًا من المحاضرات تحت عنوان (استخدام التكنولوجيا الحديثة فى حفظ وعرض الآثار المنقولة بالمتحف المصري الكبير)، و(التقنيات الحديثة في إدارة وحماية مواقع الثراث الثقافي المغمور بالمياه)، و(دور السياسات التعليمية فى دعم الإهتمام بالتراث)، و(جماليات الترميم والإستكمال الفنى للتماثيل الحجرية بقصر المنتزه).

شارك ف الندوة الدكتورة چيلان الدمرداش عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير، دكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، والمدير التنفيذي لمركز الآثار الغارقة، سعيد ناصر عضو فريق العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، دكتور خالد بسيوني أستاذ ترميم الأعمال النحتية ووكيل المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار.

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