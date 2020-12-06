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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة السودانى: إضراب الطبيب عن العمل غير مهنى وغير أخلاقى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:08 ص
الدكتور أسامة عبدالرحيم
الدكتور أسامة عبدالرحيم
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وصف الدكتور أسامة عبدالرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، إضراب الطبيب الكامل عن العمل بالطوارئ بأنه "غير مهني وغير أخلاقي".

وقال وزير الصحة السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا"، على خلفية الانسحاب الشامل لجميع نواب الاختصاصيين من المستشفيات، إن هناك اتفاقا مع نواب الاخصائيين على مسارين، هما "مسار الطبيب" و"الوظيفة الثابتة".

وأضاف أن الوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومي للتدريب وهو قانون لا يستطيع الوزير إلغاءه، لافتا إلى أن وزارة الصحة أوجدت نظاما للتعاقدات، وهو استثناء النواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من إيقاف مجلس الوزراء للتعاقدات في الدولة.

وأوضح أنه جرى التعاقد مع نواب الاختصاصيين مقابل عملهم في المستشفيات، لكن النواب رفضوا التعاقد، وطالبوا بوظيفة ثابتة دون اشتراط أو التزام.

وفيما يتعلق بـ"مسار الطبيب"، قال وزير الصحة السوداني، إن هناك مشكلة والمسار يحتاج إلى عمل، وسيرى النور قريبا.

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