أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-12-2020

يعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020.وتشهد أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، اليوم الأحد 6-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، أما فيما يخص أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020، سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، فهي مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة، وذلك لأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، على النحو التالى:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق السبت 6-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث شهد السبت 5-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.وأكد كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الأحد 6-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد.