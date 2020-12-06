رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
طباعة
يعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020.

وتشهد أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، اليوم الأحد 6-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، أما فيما يخص أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 6-12-2020، سواء الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، فهي مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة، وذلك لأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.

ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، على النحو التالى:

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق السبت 6-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم السبت 6-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث شهد السبت 5-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وأكد كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الأحد 6-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن التراجع عن ضم أحمد الشيخ

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

تعليق القداسات والأنشطة بكنائس القاهرة والإسكندرية

رئيس «التعبئة والإحصاء»: مصر من أقل الدول تأثرًا بـ«كورونا».. والبطالة تراجعت لمستويات ما قبل الجائحة

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تشيلسى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على ليدز يونايتد 3-1

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-12-2020

ملكة بريطانيا «غاضبة» بسبب موظفى وعمال الديوان الملكى

أشرف حكيمى يقود إنتر ميلان للفوز على بولونيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض خيال مُؤكد للفنانة نعمت الديوانى

الليلة.. «بين حياتين» على طاولة مركز الحرية للإبداع

الليلة.. افتتاح معرضى «بلد المحبوب» و«حكاوى القهاوى» للفنانة سماء يحيى

الحصاد الشعرى المصرى خلال 2020 ببيت الست وسيلة.. الليلة