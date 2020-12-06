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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال أحد قضاة المحكمة العليا فى التشيك بتهمة الفساد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
الشرطة فى التشيك
الشرطة فى التشيك
وكالات
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أعلنت المدعية العامة بجمهورية التشيك لينكا براداتشوفا، أن الشرطة اعتقلت في براج أحد قضاة المحكمة العليا مع أربعة آخرين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لم تحدد براداتشوفا أسماء الموقوفين، وأضافت: "أحد المعتقلين قاض بالمحكمة العليا وبينهم أيضًا أحد المحامين".

وذكرت أن جميع الموقوفين متهمون بتلقي الرشوة وإساءة استخدام مناصبهم، وإضفاء الشرعية على عائدات نشاطات غير قانونية.

وفي 2003، تم توقيف سوفاك عن عمله مرتين إثر سرقة ملكية فكرية، وقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

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