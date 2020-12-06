الليلة.. افتتاح معرض «كنوز الخردة» للفنان عمار شيحة

يفتتح الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ معرض الفنان عمار شيحة٬ والذي يقام بجاليري سماح بالزمالك تحت عنوان "كنوز الخردة"٬ حيث يستمر المعرض حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.وعن معرضه يقول "شيحة": "بدأت التعامل مع الأصباغ والألوان منذ طفولتي مثل بعض أفراد عائلتي بقرية الحرانية تحت توجيه وتعليم أخي وصديقي الفنان الراحل عبد الناصر شيحه فنان الباتيك، ونشأت علاقة مبكرة بيني وبين الفنون البصرية بكل أطيافها".وأضاف: "صداقتي مع الخردة صداقة عُمر توثقت منذ تعرفت على الفنان العظيم الراحل صلاح عبدالكريم، وبدأت محاولاتي الأولى في سن التاسعة عشر بإعادة استخدام المهملات المعدنية، فأنا لا استطيع مقاومة تكويناتها العفوية الموحيه أينما كانت، أبحث عنها بشغف ليعيد ذهني ترتيبها في صورة جديدة، معكم أحتفل بالحياة الجديدة لهذه المفردات العزيزة التي أثرت حياتنا بوظيفتها النفعية لتعود فتسعدنا في ثوبها الجديد".يذكر أن عمار شيحه مواليد قرية الحرانية 1972، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، عضو نقابة التشكيليين والجمعية الأهلية للفنون، ساهم في الحركة التشكيلية من 1994، وأقام العديد من المعارض في مصر والخارج، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد والمتاحف والمؤسسات والسفارات في مصر والخارج.