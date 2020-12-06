أشرف حكيمى يقود إنتر ميلان للفوز على بولونيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

قاد النجم المغربي أشرف حكيمي فريقه إنتر ميلان لتحقيق الفوز على ضيفه بولونيا، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا في اطار الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.سجل ثلاثية إنتر كل من أشرف حكيمي (هدفان في الدقيقتين 45 و70)، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 16، بينما أحرز إيمانويل فيناتو هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 67.ورفع الفوز، رصيد الإنتر إلى 21 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة بالمركز العاشر.