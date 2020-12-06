اليوم.. افتتاح معرض الفرحة للمثال أيمن سعداوى

يفتتح في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد٬ بجاليري الزمالك للفن٬ معرض المثال أيمن سعداوي٬ والذي يقام تحت عنوان "الفرحة" والذي يستمر حتي 28 ديسمبر الجاري.يضم المعرض مجموعة من الأعمال تجسد لحظات ومظاهر الفرحة عند الإنسان، حركة الجسد والأيدي متمثلة في الرقص والعزف واللعب فيطلق من خلالها طاقات الجسد ليحرره من قيوده.وبحسب الناقد الفني محمد الطويل: كما أعماله دائمًا يتصدى "سعداوي" للناس والمهن التي يعرفها أو شهدها في حياته، وتأتي إبداعاته في البرونز بشكل رئيسي، لكنه نحات متعدد الاستخدامات في خلط الوسائط، آخر أعماله تضمنت اقتران سلس بين البرونز والجرانيت، موهبة ومهارة "سعداوي" تظهر في منحوتاته التي تؤكد جوهر ما هو عليه أن يكون مصريًا.