الفضاء الروسية تعرض مسدسًا غير قاتل من تصميمها (فيديو)

عرض رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين اليوم مقطع فيديو، يتضمن مسدسًا غير قاتل صممته شركة "زلاتماش" التابعة للوكالة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تم تصميم مسدس "كابرال" لصالح موظفي شركات الأمن، وهو سلاح يمكن حمله تحت السترة.ومنذ عام 1939، تصنع شركة "زلاتماش" أنواعًا مختلفة من الأسلحة النارية وأسلحة الضغط.