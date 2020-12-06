جهود الدولة فى زيادة معدلات المخصصات الطبية بمصر (إنفوجراف)

جهد ملحوظ تنتهجه الدولة المصرية والحكومة، من أجل رفع كفاءة المنظومة الطبية في مصر على الرغم من نقص الموارد المتاحة؛ إلا أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المختصة على رفع كفاءة المنشآت الطبية من خلال زيادة إجمالي عدد المخصصات الطبية بوجه عام في المستشفيات المصرية.وترصد "الدستور" أبرز إنجازات القطاع الصحي على مدار الفترة الماضية في إحصائيات صادرة عن أجهزة الدولة الرسمية.عام 2020 - 2021 قُدر إجمالي مخصصات قطاع الصحة بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة 151.3%، حيث بلغ 93.5 مليار جنيه في عام 20202021، وزادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه، وفق تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.فيما وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلى 544 مستشفى، وتحتوي على 63 ألف سرير، وعدد 4343 حضانة، كما تم تنفيذ 298 مشروعًا لتطوير المستشفيات و654 مشروعًا لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية.