بريطانيا والمفوضية الأوروبية يستأنفان مفاوضات بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على استئناف المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد حول "بريسكت" الأحد في بروكسل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية جاء في بيان مشترك صدر عن مكتب جونسون: "توصلنا إلى قرار استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل".وأضاف البيان: "على رغم استمرار الخلافات يجب بذل مزيد من الجهود من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان حل الخلاف".وتعثرت المفاوضات التي بدأت في مارس الماضي، حول ثلاث نقاط هي السماح للصيادين الأوروبيين بدخول المياه الإقليمية البريطانية، والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة، وسبل تسوية الخلافات في اتفاق "بريكست" المنتظر.