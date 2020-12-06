رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
«البحوث الفلكية»: زلزال اليوم لا يمثل خطورة على مصر
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
طباعة
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي حدث اليوم وشعر به سكان القاهرة والدلتا هو زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش
حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة
أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020
السيسي يوجه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور
الصور
ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)
تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)
جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط
نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)
«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة
الأكثر قراءة
«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد
ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك
تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»
رئيس «التعبئة والإحصاء»: مصر من أقل الدول تأثرًا بـ«كورونا».. والبطالة تراجعت لمستويات ما قبل الجائحة
المزيد
إنفوجراف
4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)
مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)
احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)
«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)
نجم الساعة
اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية
منوعات
«الشباب والرياضة» تنظم ماراثون جري لأطفال شبرا الخيمة (صور)
الحفر علي الخشب القديم.. لمياء تنقش مرآة على «الماهوجني»
تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش
إصابات خطيرة لسيدة ألمانية عضها كلبها أثناء نومها
المزيد
أيام زمان
«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ
«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال
«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها
«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد
الثقافة
نورا بركة: الحجر الصحي ساعدني على الغوص داخل نفسي.. واللوحة تفرض علينا قواعدها
عبدالرحيم طايع نجم «شاعر وتجربة» ببيت شعر الأقصر
وزير الثقافة الأسبق يكرم الفائزين بجوائز «ما بعد الكورونا» (صور)
وزير الثقافة الأسبق: وحدة الثقافة العربية عنوان لمهرجان «ما بعد كورونا»
المزيد