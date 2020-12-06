«البحوث الفلكية»: زلزال اليوم لا يمثل خطورة على مصر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الزلزال الذي حدث اليوم وشعر به سكان القاهرة والدلتا هو زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر.



