التاريخ السرى.. خرافة نهاية حكم الفراعنة

تذكر لنا المصادر أنه لما غرق الوليد بن مصعب مع أهله، لم يبق في مصر سوى العبيد والخدم والنسوة الذين لم يشتركوا في مطاردة النبي موسى، حينها تم تنصيب امرأة منهم اسمها "دلوكة " ملكة على مصر.ويصف المؤرخون قيام تلك الملكة ببناء سور خرافي من أسوان إلى العريش لحماية مصر، ووضعت عليه مراقبين وحراس وأجراس من نحاس بحيث لمّا يحدث هجوم على حدود مصر يدق المراقبين الأجراس فيستعد من بالداخل.ويذكر ابن إسحق أنه كان لها ابن واحد فأكله السبع فقالت: "لأمنعنّ السباع أن ترد النيل، فبنت ذلك الحائط حتى منعت السباع أن تصل إلى النيل"، وأكمل بأنه يقال إن ذلك الحائط كان مطلسمًا، وكان فيه تماثيل كلّ إقليم على هيئته ووزنه وزيّه وصور الناس والدوابّ والسلاح التي فيه وطريق كل إقليم إلى مصر، وأكمل ما سمعه من خرافة بأن ذلك الحائط بني ليكون حاجزا بين الصعيد والنوبة لأنهم كانوا يغيرون على أهل الصعيد فلا يشعرون بهم حتى هجموا على بلادهم، فبُني ذلك الحائط لذلك السبب.واستعانت "دلوكة" بساحرة كان اسمها " تدورة" قامت برسم العديد من الطلاسم على أحجار السور لزيادة تحصينه، كما أنشأت لها برابي "معابد" في منف لها أبواب في جهاتها الأربعة، ورسمت داخلها على حيطانها رجال وبغال وخيول ومراكب، فإذا حدث هجوم من الخارج ولم تستطع دلوكة وجيشها عليه كانوا يدخلون البرابي ويقطعون رؤوس الصور ويخزقون أعينها فيحدث ما عملوه في الصور للجيش المهاجم، ومازال هناك بقايا سور في الصعيد يُعرف باسم حائط العجوز يربطه البعض باعتباره بقايا هذا السور الوهمي.وبعد غرق فرعون وهلاك دلوكة تذكر القصص أن ملوك مديّن حكموا مصر طيلة 500 عام، حتى أخرجهم الملك سليمان فعاد حكمها للقبط فحكموا 620 سنة، ومن بعدهم خمس ملوك من بابل حكموا 34 سنة منهم ملك يدعى أمير طيوش، ومن بعدهم ثلاثة ملوك من أثور حكموا 28 سنة، ثم آل حكم مصر للإسكندر اليوناني.وهنا يأتي الخلط بين الخرافة متمثلة في تلك الأقوام المتتالية وبين التاريخ الحقيقي حيث الغزو الآشوري لمصر على يد "أسرحدون" في عهد الأسرة الخامسة والعشرين أو ما تعرف بالأسرة النوبية ومحاولة الغزو البابلي على يد بختنصر في عهد الأسرة السادسة والعشرين، والخلط بين أمير طيوش المزعوم والملك أميرتايوس من الأسرة الثامنة والعشرين وصراعه مع الأشوريين.وبعد ذلك الغزو تصل بنا الخرافة في اختلاط الأمم في مصر ما بين مصريين ويونانيين وعملاقة وظل القبط يحكمون البلاد حتى عهد "المقوقس" الذى في عهده استولى العرب على مصر، ويظهر الخلط مرة أخرى مع التاريخ الحقيقي المتمثل في فترة حكم الأسرة السادسة والعشرين حين دخل الاغريق مصر في صورة مرتزقة وتجار واختلطوا بالمصريين، ثم فترة نهاية الحكم الروماني والتاريخ القديم وبداية حكم العرب.وحين ننظر بعين نقد لهذا التاريخ الخرافي، لا نجد أي رابط منطقي بين الملوك وأحداث عصورهم وتتابعهم أو ذكر لسنوات أو قرون محددة عاشوا فيها، لأنها مجرد حواديت مرسلة غير متسلسلة عن ملوك وهميين ينقلها المؤرخين عن بعضهم أو عن العوام ويحاولون إيجاد صلة بينهما بأحداث غير منطقية، بالإضافة إلى اعتمادهم على ما تبقى من مبان أثرية جذبت انتباههم فأخذوا ينسجون حولها أحداثًا وهمية ونسبًا خرافيًا لهؤلاء الملوك، دون وجود أدلة أثرية تدل على ذلك النسب، كما يظهر التأثر بفكرة الطلاسم والكتابات السحرية التي دائمًا ما يصفها المؤرخون على آثار هؤلاء الأقدمين مما يدل على ولعهم بآثار مصر القديمة رغم وعدم معرفتهم بلغتها.ونجد بعض الخلط بين أحداث حقيقية وقصص ديني اخذه المؤرخون عن بعض الرواة وبين احداث وهمية من خيالهم مما يجعلنا نرى قدر من التقارب في بعض الأحداث وإن كان لا يرقى لمستوى التأريخ الحقيقي، وذلك حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه" أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.