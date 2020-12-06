«البيئة»: نسعى لتوعية أصحاب المركبات بالطرق السليمة

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الوزارة تقوم بالمراقبة على المركبات من خلال التعاون مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة المسطحات، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات اليومية على مستوى القاهرة الكبرى والدلتا.وأشار رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الوزارة تسعى لتوعية أصحاب المركبات، وضرورة المحافظة على البيئة، قائلًا: "مش مجرد فقط أنها القياس إللى بيتم أثناء تجديد ترخيص وخلافه، لكن في أي فترة ممكن عملية التفتيش على الطريق، ممكن العربية تبقى فيه عمليه التفتيش عليها".وأوضح "مراد"، أن النقل المستدام ساهم في تقليل نسبة تلوث الهواء، وعمل على تقليل عدد استخدام المركبات، استخدام طاقات أقل تأثيرَا على البيئة كالكهرباء، مشيرًا إلى أن المترو لم يؤثر على البيئة.