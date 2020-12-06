الاتحاد الأوروبى: الخلافات التجارية مع بريطانيا مستمرة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، عن أن الخلافات لا تزال قائمة في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.وكتبت ديرلاين في تغريدة لها على "تويتر" بعد اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "الخلافات قائمة، لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها".وأضافت: "سيعود كبار المفاوضين للاجتماع غدًا، سنتحدث مرة أخرى يوم الاثنين".