إصابة 12 شخصًا في إنقلاب سيارة بطريق أبوسمبل

أصيب 12 شخصًا، مساء السبت، جراء انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سياره بطريق أبو سمبل، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا، وتوجهت القيادات الأمنية على الفور إلى مكان الحادث لمعاينته، كما الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.