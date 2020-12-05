ثقافة الحياة.. ولغز الموت الذي نراه؟

أعرف أن ما أقوله، قد يستنكره كثيرون، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا إلا ما يتوافق مع أهوائهم، وأسوأ ما يواجهه كاتب، هو شخص يبادر بمجرد العداء للفكرة دون أن يحاول مناقشتها، والأفظع هو حالة الرفض المطلق مع سبق الإصرار والترصد. ذات يوم، كنت في مصلحة حكومية، وبقربي امرأتان لم يظهر منهما سوى الكف، سمعتهما ـ دون قصد ـ تتحدثان وكأنهما يوجهان الحديث لي، مجمل حوارهما يتطاول علي الأشقاء المسيحيين، ظنا منهما أنني لمجرد كشف شعر رأسي أصبحت غير مسلمة.! ابتسمت لهما وتساءلت: هل ترضيان لأحد بالتطاول عليكما أو يتناول دينكما بما لا يليق.؟ لم ترد أي منهما واكتفت كل منهما بالنظر إلي شذراً.انتهى الموقف، فيما كنت بيني وبين نفسي أشعر بالخيبة التي لا تزال تسيطر على بعض العقول التي لا تفهم قيمة الأديان، ولا معناها.. إذ لم أكن أتحدث كمجرد مسلمة بالاسم، ولكن كمسلمة لا يصح إيمانها إلا بالإيمان ببقية أنبياء الله الآخرين.انتهى الموقف نعم.. ولكن لم تنته الأسئلة الصعبة، وأقساها: لماذا أصبح البعض منا هكذا.؟! وكيف وصلنا لهذه الدرجة من السلوك المزري الخارج على تعاليم الله في كل كتاب.؟حتي بداية الثمانينات كان شعبنا المصري ـ وربما العربي ـ في كافة محافظاته، وحتى ريفه الجميل، يموج بالتسامح والمحبة وحب الحياة، حتى أطلت علينا رياح التطرف ومشايخ الجهل والتجهيل، فورثت أجيالنا الحالية ثقافة الموت والسواد و"الثعبان الأقرع" ودعوات الانتحار الجماعي باسم الشهادة "عمال على بطال" ليختفي الوجه الصبوح، وتحل معه وجوه الشيطان والعذاب والعبوس والتجهم.حلت على بلادنا ثقافة الموت، بدلاً من ثقافة الحياة، وتحولت النفوس من أدوات لصناعة البهجة والبشرى، إلى بؤر لصناعة الموت وتفخيخ الروح وقتل كل ما هو جميل بدعوى الحرام، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة.نظرة واحدة لحفلات الفن الجميل في الزمن الجميل مثلاً، قبل أربعة عقود وربما أكثر، تفاجئنا الصور بأننا أمام بشر آخرين أكثر رقيا وفهما وحضارة، وكأن هؤلاء ليسوا أجدادنا ولا أباءنا أو أمهاتنا، نظرة واحدة لما نراه على الأرض في عصر السموات المفتوحة، من فضائيات ومواقع تواصل ومحطات، نكتشف أننا أمام رداءة في الفكر وغثاء في الأرواح، ربما قد تكون منتجاً لظروف سياسية معينة، ولكنها بكل تأكيد نتيجة واقعية لغزو الجراد السلفي الذي حاول أن يلتهم الأخضر واليابس، يحتكر لنفسه الجنة وصكوك الغفران، ويوزع آيات العذاب والنقمة والتحريم على الآخرين ولو كانوا من نفس دينه.. فما بالنا لو كانوا أتباع ديانة أخرى.؟جرائم قتل واستباحة أرواح، لمجرد مظهر اجتماعي عادي لخطيب وخطيبته في الشارع، كما حدث قبل أعوام في السويس.. إصرار على فرض الحجاب أو النقاب وكأنه زي إسلامي.؟ اعتبار المرأة عورة وكأن هذه المرأة لم تكن موجودة في عصور التنوير الإسلامية أو وقت الخلافة، بل شاركت الرسول الأعظم نفسه غزواته وبيعته.؟ تحقير واضح لأي نهجٍ يحاول التعايش مع الآخر، متناسين أن عصر الرسالة الأول قام على "لا إكراه في الدين" و "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"..! فقد أسسوا "إسلام" آخر يستلب العقول ويتحجر عن اجتهادات فقهية تخالف الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة.. لنجني في النهاية هذا التقسيم المريع الذي أنتج لنا كل هذا التطرف والإرهاب الفكري قبل الترهيب الدموي.مصيبتنا أننا كنا طيلة عقود أمام انتهازية سياسية تلتبس ثوب الدين وتعاليمه، تحصر العفة فقط في حجاب لا في نفس وروح، تحتكر فهم النص القرآني فيما يحقق أيديولوجيتها لا فيما يرتقي بفكر أو مجتمع، تبحث عن تحصين نفسها بالقداسة والعصمة، وتكتفي بتوزيع الكفر والإقصاء على المخالفين.. تتمسك بالمظهر ولا تنظر أبداً للجوهر.!أيها السادة.. أينما تكونوا فثم وجه الله، والله سبحانه وتعالى لا يعيش فقط في غرفة كل منا، لكنه عز وجلَّ يسبح في ملكوته دون وصاية من أحد، ودون حصرٍ من أحد، ولابد أن نفهم أن لا شخص على وجه الأرض يملك صكوك الغفران، فلا يجب أبداً احتكار الدعوة أو حكر الفهم والاجتهاد على أحد بعينه. فلتذهب هذه السلفية، وتجارها وسماسرتها للجحيم، فديننا دين حياة قبل أن يكون دين موت وعذاب قبر، والإسلام ارتقى حينما تأسس على أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وليس بهذا الفكر الدخيل على ديننا أولاً قبل أن يكون دخيلاً على ثقافاتنا وتقاليدنا وأصول مجتمعاتنا.تأملوا صورة مصر القديمة، وتأملوا الصورة الراهنة.. لتعلموا حجم الجريمة التي ارتكبها هؤلاء، وابحثوا عن كل السواد الذي ينشرونه، ربما تكتشفون مأساة التنوير الذي كان، والتسامح الذي نتمسك بأن يكون لدينا منه بعض البقية.!