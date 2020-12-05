5 وفيات و87 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل ٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٨٣٢٠ إصابة مؤكدة.وأوضحت الصحة السورية في بيان مساء اليوم، أنه تم تسجيل وفاة ٥ حالات مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٤٢ حالة حتى اليوم، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل شفاء ٦٨ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٨٧٩ حالة.وكانت سوريا أعلنت أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 63 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.