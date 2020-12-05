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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية: غلق 185 منشأة مخالفة لقرارات الغلق منذ أول ديسمبر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:23 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، قامت الوحدات المحلية في الفترة من 1 - 5 ديسمبر بغلق 53 محلًا، 13 مطعمًا، 27 مقهًا، 15 ورشة، عدد (٢) سوق و75 منشأة أخرى، بإجمالي 185 منشأة في نطاق المحافظة.

وشدد رحمى على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ أن جميع الأحياء والمراكز تقوم بحملات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة بكل حزم، لافتًا إلى أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن خاصة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبًا أصحاب المحال والمطاعم والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا داخل تلك المنشآت.

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