براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد من فرص العمل الجديدة بأحد مصانع الأعلاف بالبحيرة، براتب يصل إلى 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، مهندسين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس زراعة، وكيميائي تحليل أعلاف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم، وألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة، براتب 2500 جنيه.كما يحتاج المصنع، عمال مكبس، وعمال لوحة براتب 2000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 5 سنوات، وحتى 7 سنوات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0453317593، أو التوجه لمقر المصنع في الهوافة، إيتاي البارود، البحيرة.