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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشارك في أول تجمع انتخابي دعمًا للجمهوريين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:58 م
ترامب
ترامب
عبير سليم
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يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي، حيث سيعود إلى ولاية جورجيا ليدعم الجمهوريين في انتخابات فرعية حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة فرانس 24، عن وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب سيشارك برفقة زوجته ميلانيا في تجمع بفالدوستا في أرياف جورجيا، بحضور السيناتورين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر.

ومن المقرر التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حاليا.

كان ترامب أعلن في تصريح له هذا الأسبوع أنه "علينا أن نعمل جاهدين لنحرص على فوزهما".

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