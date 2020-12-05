إيبارشية طما تواصل حملة «90 يوم عقيدة»

تواصل إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات حملة بعنوان "90 يوم عقيدة "، وذلك تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.تبث الإيبارشية يوميًا أقوال وتأملات في العقيدة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار سعي المركز الإعلامي القبطي لإيبارشية طما ضمن مشروع بناء الوعي الذي يرعاه قداسة البابا تواضروس الثاني ويُولِيهِ اهتمامًا نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، بهدف خلق تيار مستنير في أوساط الشعب القبطي يجمع بين الأصالة والروح الكنسية من جهة ومواكبة العصر من جهة أخرى.