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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأهلي بطلا لـ كأس مصر بعد الفوز على الطلائع بركلات الترجيح

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:56 م
الأهلي
الأهلي
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توج الأهلي بلقب كأس مصر، للمرة الـ37 في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
تقدم محمود كهربا لصالح الأهلي في الدقيقة 64 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

وأدرك ناصر منسي التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 92.

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