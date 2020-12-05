الأهلي بطلا لـ كأس مصر بعد الفوز على الطلائع بركلات الترجيح
السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:56 م
توج الأهلي بلقب كأس مصر، للمرة الـ37 في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
تقدم محمود كهربا لصالح الأهلي في الدقيقة 64 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.
وأدرك ناصر منسي التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 92.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
تقدم محمود كهربا لصالح الأهلي في الدقيقة 64 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.
وأدرك ناصر منسي التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 92.