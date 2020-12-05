«البنتاجون»: نتعاون مع بايدن ولنا تاريخ مشرف في نقل السلطة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، السبت، أنها تتعاون بشكل كبير مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيتولى مقاليد الحكم في 20 يناير المقبل.وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، في بيان مساء اليوم إن الوزارة لها تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند نقل السلطة من رئيس لآخر، وذلك وفق وسائل الإعلام الأمريكية.وأكد الوزير، الذي عينه ترامب منذ أيام بعد إقالته وزيره السابق مارك إسبر، بعد تأييده فوز جو بايدن في الانتخابات، أن فريق البنتاجون وفريق الرئيس المنتخب بايدن يضعان الأمن القومي وحماية الأمريكيين على رأس مباحثاتهم.كانت وزارة الدفاع أعلنت الشهر الماضي، أنها ستبدأ التنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات، وذلك ردا على شائعات عدم تعاونها مع فريق الرئيس المنتخب.