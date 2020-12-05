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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تطالب الاتحاد الأوربي بمنع «السيل الشمالي-2» الروسي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:45 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبير سليم
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حثت السفارة الأمريكية في برلين، الاتحاد الأوروبي على منع مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا روبن كوينفيل في بيان، بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم عن صحيفة Handelsblatt الألمانية، إن منع المشروع سيكون إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح بعد الآن مع "استمرار السلوك الخبيث من جانب روسيا".

وشدد كوينفيل على أن "السيل الشمالي-2" "ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل أداة سياسية تهدف إلى تجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا".

وفي 3 ديسمبر وافق الكونجرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.

وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.

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